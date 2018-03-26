واع / صافرة آسيوية لمباراة العراق وسوريا

2018/03/26 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

26/03/2018 22:17:00 PM | عدد القراءات : 19

واع / متابعة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة الدولية، طاقم تحكيم مباراة العراق وسوريا في ختام مباريات البطولة على ملعب البصرة الدولي، غداً الثلاثاء.

وسيقود المباراة الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري ويساعده محمد عارف شاميل من ماليزيا وفو كبونك شنك من هونك كونغ والعراقي واثق محمد حكماً رابعاً.

وستقام المباراة على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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