اخر اسبوع لمجلس النواب يستأنف غداً

2018/03/26 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب صباح يوم غد اولى جلسات اسبوعه الاخير قبل ان يتفرغ النواب للحملة الانتخابية التي من المقرر ان تبدأ في العاشر من شهر نيسان المقبل.وستخصص جلسة يوم غد للتصويت على ١٥ مشروع قانون جاهز للتصويت كان قد تم ادراجها في الجلسات الماضية الا ان عدم اكتمال النصال حال دون التصويت عليها.وعلى الرغم من ان نهاية عمر مجلس النواب الحالي تنتهي في ٣٠ من شهر حزيران المقبل ، الا ان بدء الحملة الانتخابية وقرب الانتخابات النيابية ستحول دون تمديد الفصل التشريعي لتكون جلسات هذا الاسبوع الاخيرة.يشار الى الانتخابات النيابية العامة ستجري في ١٢ من شهر ايار المقبل، فيما تبدأ الحملة الانتخابية في العاشر من شهر نيسان المقبل.انتهى

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