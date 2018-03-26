الرئيس التنفيذي: تكنولوجيا

2018/03/26 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس "وايمو"، وحدة القيادة الذاتية التابعة لشركة "ألفابت"، إن تكنولوجيا الشركة كانت ستتعامل بأمان مع الموقف الذي واجهته سيارة ذاتية القيادة لمنافستها "أوبر" الأسبوع الماضي، عندما صدمت امرأة فأردتها قتيلة.

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