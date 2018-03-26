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سكرتيره ينفي وفاة كوسرت رسول
2018/03/26 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ نفى مسعود ملا حمزة السكرتير الإعلامي للنائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي يوم الاثنين ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من انباء تتحدث عن وفاة الأخير.

وذكر ملا حمزة في تصريحات نقلتها وسائل اعلام كوردية، انه قبل قليل تم نشر نباء وفاة علي في مجموعة صفحات التوصل الاجتماعي.

واوضح ان ذلك النبأ بعيد عن الحقيقة ولا أساس له من الصحة.

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