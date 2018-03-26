حكومة إقليم كوردستان تواسي روسيا

2018/03/26 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين عن تعازيها إزاء الحريق الذي اجتاح مركزا تسويقيا في روسيا.

وذكرت الحكومة في بيان "نعرب عن تعازينا لاسر ضحايا حريق قاتل اجتاح مركز تسوق في مدينة كيميروفو وقتل اكثر من 60 شخصا.

واوضح البيان ان حكومة إقليم كوردستان تتضامن مع شعب وحكومة روسيا خلال هذا الوقت العصيب وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

أسفر الحريق الهائل في مركز "زيمنيا فيشنيا" (الكرز الشتوي) التجاري في مدينة كيميروفو الروسية عن مقتل 48 شخصا وإصابة 45 آخرين، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين.

ووفق الإحصائيات المأساوية دخل حريق كيميروفو قائمة أكبر 7 حرائق شهدتها روسيا خلال السنوات الـ100 الأخيرة.

1-في عام 1977 أدى حريق نشب في فندق "روسيا" بالعاصمة الروسية موسكو إلى مصرع 42 شخصا.

2-في عام 1999 أدى حريق في مبنى دائرة الداخلية بمدينة سامارا إلى مصرع 57 شخصا.

3- في عام 2003 أودى حريق نشب في السكن الجامعي لجامعة الصداقة في موسكو بأرواح 44 شخصا أغلبهم من الطلاب الأجانب.

4- في عام 2007 أسفر حريق في دار المسنين بقرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار عن مصرع 63 شخصا.

5- وفي عام 2009 نشب حريق في نادي "خرومايا لوشاد" (الحصان الأعرج) الليلي بمدينة بيرم وأسفر عن مصرع 153 شخصا.

6- وفي عام 2013 أدى حريق في مركز خاص بالأمراض النفسية والعصبية في مقاطعة نوفغورود إلى مصرع 37 شخصا.

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