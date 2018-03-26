متنبئ جوي : الامطار ستعم البلاد يوم الخميس وتنتهي الجمعة

2018/03/26 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبئ الجوي نائل العلي ، اليوم الاثنين ، هطول امطار ربيعية نهاية الاسبوع الحالي .وذكر العلي على صفحته الشخصية بالفيس بوك ، ان اجواء حارة الأربعاء ((والخميس...

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