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متنبئ جوي : الامطار ستعم البلاد يوم الخميس وتنتهي الجمعة
2018/03/26 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   رجح المتنبئ الجوي نائل العلي ، اليوم الاثنين ، هطول امطار ربيعية نهاية الاسبوع الحالي .وذكر العلي على صفحته الشخصية بالفيس بوك ، ان اجواء حارة الأربعاء ((والخميس...

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