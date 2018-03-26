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شرطة نينوى: القبض على (11) شخصا بتهمة الانتماء لداعش في جانب الموصل الايمن
2018/03/26 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   اعلنت مديرية شرطة نينوى, اليوم الاثنين اعتقال (11) شخصا بتهمة الانتماء لداعش في منطقة الهرمات بالجانب الايمن للموصل.

وذكر

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