شرطة نينوى: القبض على (11) شخصا بتهمة الانتماء لداعش في جانب الموصل الايمن

2018/03/26 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة نينوى, اليوم الاثنين اعتقال (11) شخصا بتهمة الانتماء لداعش في منطقة الهرمات بالجانب الايمن للموصل.وذكر

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