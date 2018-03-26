بالتراضي.. الشرطة ينهي خدمات البرازيلي باكيتا

2018/03/26 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشفت إدارة نادي الشرطة الرياضي، الاثنين، إنهاء عقد مدرب فريقها الكروي البرازيلي ماركوس باكيتا بالتراضي بين الطرفين.وذكر أمين سر النادي علاء بحر العلوم، وفقاً للبيان إن "إدارة النادي أنهت كافة المتعلقات المالية الخاصة بالمدرب والأمور القانونية الأخرى حيث تواجدَ التعامل الحسن من قبل الطرفين لأنهاء جميع لتفاصيل العقد".

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