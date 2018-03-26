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هولندا تضرب البرتغال بثلاثية في الشوط الاول
2018/03/26 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يواجه المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم نظيره الهولندي على ملعب جنيف في إطار إستعدادات المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم للبطولة.

إنتهى شوط اللقاء الأول بتقدم الطواحين بثلاثة أهداف نظيفة.

تقدم ممفيس ديباي لهولندا في الدقيقة 12 قبل ان يعزز رايان بابل من تقدم الطواحين بهدف ثاني في الدقيقة 32.

ثم إختتم فيرخيل فان ديك ثلاثية الطواحين في الدقيقة 45.

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