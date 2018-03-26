المدير الفني لليونان: مصر لديها فرصة لتحقيق كأس العالم

2018/03/26 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مايكل سكيبه، المدير الفني لمنتخب اليونان، بالمنتخب المصري قبل المباراة الودية التي تجمعهما، مساء الغد في إطار المعسكر الإعدادي للفراعنة قبل المونديال.

وذكر سكيبه: "نحن مستعدون جيداً، لمباراة مصر التي تضم بين صفوفا العديد من اللاعبين الرائعين، بالإضافة إلى مدير فني كبير لديه العديد من الخبرات، لديهم فرصة في الحصول على كأس العالم".

وأكمل: "نتمنى ان نظهر بشكل حيد امام منتخب مصر العنيد، أعرف الكثير عنهم نظراً لوجود عدد من اللاعبين في أوروبا، فريقي جاهز بالكامل لمباراة الغد".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لقد شاهدت مباراة مصر أمام البرتغال، لقد كانوا رائعين حتى اللحظات الأخيرة، أتوقع أن يشهد تشكيلهم تغييرات كذلك منتخبنا".

وخسر المنتخب المصري، مباراته الأولي في المعسكر الإعدادي أمام البرتغال مساء الجمعة الماضي، بهدفين لهدف

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