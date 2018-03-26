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اربع محافظات مصرية هي الاعلي تصويتا في اليوم الاول للانتخابات الرئاسية
2018/03/26 | 23:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اكد المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان محافظات القاهرة والحيزة والقليوبية والاسكندرية هم الاعلي تصويتا خلال اليوم للانتخابات الرئاسية وأوضح الشريف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الإثنين، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية بشمال سيناء شهدت كثافة كبيرة من قبل الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفًا و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، بإشراف 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.

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