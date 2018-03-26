وزير روسي: الانسحاب من اتفاقية أوبك يجب أن يكون تدريجياً

2018/03/26 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الطاقة الروسي أنه من السابق لأوانه النظر في إنهاء اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج.

وأوضح "ألكسندر نوفاك" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن أي انسحاب من اتفاق أوبك يجب أن يتم تدريجياً.

ويلتزم منتجو الخام الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وخارجها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج لـ1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2018.

وفي تصريحات سابقة لـ"نوفاك"، كشف أن بلاده لا تخطط للانسحاب من اتفاق أوبك مضيفاً أنهم يتظرون إلى التوازن بين العرض والطلب في المقام الأول.

ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة أوبك القادم والمزمع عقده في منتصف هذا العام لمراجعة اتفاقية خفض الإنتاج.

وكان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" أكد في الأسبوع الماضي بأنه يجب على أعضاء أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط خارج المنظمة بشأن المعروض النفطي في عام 2019.

وبحلول الساعة 7:41 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" بنحو 0.6% ليصل إلى 70.05 دولار للبرميل.

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