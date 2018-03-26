الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


أثيل النجيفي : انا قلق على الموصل من عودة داعش إليها
2018/03/26 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أثيل النجيفي : انا قلق على الموصل من عودة داعش إليها

نينوى /..

قال محافظ نينوى السابق، وقائد حرس نينوى، أثيل النجيفي، الاثنين، إن عناصر داعش اشتبكوا مع الجيش العراقي شمالي محافظة صلاح الدين، فيما حذر من "بؤر" جديدة للتنظيم غربي الموصل.

 وتساءل النجيفي في تدوينة له بصفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعاعي الـ"فيسبوك "إلى متى يبقى هذا الاهمال في  الوضع الأمني، والى متى يُسمح لداعش باستعادة قوته ونشاطه؟".

واوضح أنه "بعد حوادث كركوك وأطراف الحويجة اشتبك داعش مع الجيش العراقي في شمال محافظة صلاح الدين في منطقة كنعوص".

وتوقع محافظ نينوى السابق، أن "تمتد هذه الاعمال الارهابية الى غرب الموصل بعد ان استطاع داعش إيجاد بؤر تجمع وانطلاق في جنوب غرب الموصل".

انتهى 15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثيل النجيفي : انا قلق على الموصل من عودة داعش إليها) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثيل النجيفي : انا قلق على الموصل من عودة داعش إليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ السينما تجمع عشاق الأفلام في مهرجان مسقط الدولي
⋙ الاستعلامات المصرية تؤكد لم نتلق اي شكاوي من المراسلين الاجانب حتي نهاية اليوم الاول للانتخابات الرئاسية
⋙ الفيفا يحدد موعد إعلان الملف الفائز باستضافة مونديال 2026
⋙ مكتبه الاعلامي: الحمامي لم يوزع الاراضي في البصرة لأغراض انتخابية
⋙ قطر: نحرص على بقاء مجلس التعاون الخليجي رغم المقاطعة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن