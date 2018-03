2018/03/26 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

أفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، بالقاء القبض على احد الاشخاص المحكومين غيابيا بالإعدام شنقا لارتكابه جريمة خطف طفلة في عام 2011.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة المحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان الشخص من سكنة مدينة الناصرية ويبلغ من العمر 33 عاما، وقد تم القاء القبض عليه من قبل مفارز سيطرة ناحية الفجر اثناء اجراءات تدقيق قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء، مشيرا الى نقله الى مركز احتجاز متخصص تمهيدا لإحالته الى المحاكم المختصة.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على محكوم بالإعدام لارتكابه جريمة خطف طفلة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على محكوم بالإعدام لارتكابه جريمة خطف طفلة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).