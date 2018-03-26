ديالى: مدير مكتب الحشد يؤكد اهمية إيصال جميع الحقوق لذوي الشهداء بالمحافظة

2018/03/26 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في ديالى مشتاق الفياض، الاثنين، اهمية الإسراع في انجاز معاملات ذوي الشهداء ورعايتهم وإزاحة العقبات الإدارية المعرقلة لاستلام حقوقهم.

وذكر اعلام الحشد بحديث وتابعته وكالة صدى، ان “الفياض استقبل في مكتبه عدداً من ذوي شهداء الحشد الشعبي للأطلاع على المعوقات التي تواجههم وسبل تذليلها خاصة بعد فقدان اغلبهم المعيل لهم”.

واضاف، ان “هيئة الحشد عازمة على انجاز كافة المعاملات وتحقيق العدالة والرعاية لاسر الشهداء وابنائهم”.

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