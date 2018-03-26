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رونالدو يبلغ “ريال مدريد” بموقفه من ضم محمد صلاح
2018/03/26 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة

أخطر كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، و”ريال مدريد”، إدارة ناديه برأيه النهائي في مسألة التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر و”ليفربول” الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة “دون بالون” الإسبانية، أبلغ الدون إدارة ريال مدريد بضرورة التعاقد مع صلاح عقب تألق اللاعب المصري خلال مواجهة البرتغال ومصر وإحرازه هدف الفراعنة الوحيد خلال المباراة.

وأكد رونالدو للنادي الملكي أنه متحمس لفكرة التعاقد مع محمد صلاح، كونه سيقدم الإضافة التي يبحث عنها ريال مدريد.

وكان محمد صلاح قد أخطر زملائه بحسمه مصيره مع الريدز وقراره البقاء وعدم الرحيل خلال الموسم المقبل، كما تنوي إدارة ليفربول رفع راتب صلاح من 90 إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

يُذكر أن محمد صلاح يتألق بقوة هذا الموسم، مسجلا 36 هدفا في جميع البطولات، كما يتصدر سباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا.

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