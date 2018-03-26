دراسة: النوم يساعد على خسارة الوزن

2018/03/26 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – يساعد الحدّ من السعرات الحرارية في الغذاء على خسارة الوزن دون شك، لكن دراسة جديدة توصلت إلى أن التخلص من الدهون الزائدة ربما يصبح مهمة أصعب إذا لم يحصل الإنسان على قسط كافٍ من النوم.وطلب الباحثون من 15 بالغاً من ذوي الأوزان الزائدة، التركيز على تقليل السعرات الحرارية في نظامهم الغذائي، في حين […]

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