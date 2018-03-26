الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


قطر: نحرص على بقاء مجلس التعاون الخليجي رغم المقاطعة
2018/03/26 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أن التعامل مع أزمة الخليج يتم على أنها "أزمة سياسية نشبت بين أشقاء، وأنه لا بد من حلها عن طريق الحوار البناء"، وذلك حسب توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر: نحرص على بقاء مجلس التعاون الخليجي رغم المقاطعة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر: نحرص على بقاء مجلس التعاون الخليجي رغم المقاطعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ السينما تجمع عشاق الأفلام في مهرجان مسقط الدولي
⋙ الاستعلامات المصرية تؤكد لم نتلق اي شكاوي من المراسلين الاجانب حتي نهاية اليوم الاول للانتخابات الرئاسية
⋙ الفيفا يحدد موعد إعلان الملف الفائز باستضافة مونديال 2026
⋙ مكتبه الاعلامي: الحمامي لم يوزع الاراضي في البصرة لأغراض انتخابية
⋙ دراسة: النوم يساعد على خسارة الوزن
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن