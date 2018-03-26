قطر: نحرص على بقاء مجلس التعاون الخليجي رغم المقاطعة

2018/03/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أن التعامل مع أزمة الخليج يتم على أنها "أزمة سياسية نشبت بين أشقاء، وأنه لا بد من حلها عن طريق الحوار البناء"، وذلك حسب توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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