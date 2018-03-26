مكتبه الاعلامي: الحمامي لم يوزع الاراضي في البصرة لأغراض انتخابية

2018/03/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين-بغداد]نفى المكتب الإعلامي لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي ان يكون توزيع الأراضي من قبله في البصرة لأغراض انتخابية.فيما وصف بيان الوزارة وسائل الاعلام ومواقع التواصل التي المحت الى ان توزيع الاراضي من قبل الوزير بهذا التوقيت وفي محافظته التي رشح فيها للانتخابات المقبلة بالاعلام التسقيطي الرخيص، وذلك للتشكيك بمشاريع الوزير الوطنية ومبادراته الانسانية التي تبناها منذ عام ونصف العام.وأشار الى ان" محافظ البصرة المرشح عن ائتلاف النصر اسعد العيداني كان من الداعمين للوزير في مساعيه الانسانية، إذ اثنى على دوره الأستثنائي وما قدمه من اجل أبناء مدينته، ووافق على فتح الطريق الذي يربط المدرج القديم ويحاذي فندق شط العرب.واختتم المكتب بيانه بالقول" تباً لأعداء الخير، وسحقاً للمفلسين الذين تآمروا على الفقراء، وحاولوا سرقة فرحتهم".يشار الى ان موظفي العقود في مطار بغداد الدولي التابعين لوزارة النقل لا يزالون منذ ما يقارب من ٨ اشهر ينتظرون مبادرة الوزير الانسانية والوطنية من اجل السعي لاطلاق رواتبهم التي لم يتسلموها منذ شهور ورغم ذلك فهم لا يزالون يعملون في الوزارة من دون رواتب على امل ان تشملهم المبادرات الوطنية والانسانية.

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