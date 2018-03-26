2018/03/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، ملفي الترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، المغرب من جهة، والولايات المتحدة والمكسيك وكندا من جهة أخرى، مشيرا إلى أن اختيار المضيف سيتم في 13 يونيو المقبل.ويعتزم المغرب استضافة المونديال على 12 ملعبا، سيتم تجديد خمسة جاهزة الآن.وسيتم بناء ثلاثة ملاعب أخرى حديثة بينها الملعب الكبير للدار البيضاء بسعة 93 ألف مقعد، وهو "الملعب الوطني الذي طال انتظاره من قبل المغاربة" وفقا لملف الترشيح المغربي.

أما الملف الثلاثي الولايات المتحدة-كندا-المكسيك، فيعول على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 بملاعب تبلغ طاقتها الاستيعابية 68 الف متفرج، "مبنية وعملية".

وستقوم لجنة تقييم تابعة للفيفا مكونة من خمسة أعضاء بالتوجه إلى الدول المرشحة، مع إمكانية استبعاد "تلقائيا" لأي ملف يعتبر غير كاف.

وذكر رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو: "أقوم بتقييم ملفات الترشيح لأكثر من 20 سنة، في مواقف مختلفة، وأتحدى أي شخص أن يجد منظمة تنظم عملية أكثر موضوعية وشفافية وعادلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يحدد موعد إعلان الملف الفائز باستضافة مونديال 2026) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يحدد موعد إعلان الملف الفائز باستضافة مونديال 2026) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).