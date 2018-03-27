الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


العبادي وحمودي يناقشان سلامة العملية الانتخابية
2018/03/27 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:ناقش رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وهمام حمودي، اليوم الاثنين، سلامة العملية الانتخابية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "العبادي، استقبل اليوم، النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي مع وفد من المجلس الأعلى الاسلامي".

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واضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع العامة في البلد واهمية توحيد الكلمة للسير قُدماً في مرحلة البناء والإعمار وسلامة العملية الانتخابية، والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على خدمة المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي وحمودي يناقشان سلامة العملية الانتخابية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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