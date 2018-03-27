2018/03/27 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة «وول ستريت» محققة أكبر مكسب يومي في عامين ونصف العام اليوم الإثنين بقيادة قطاع التكنولوجيا مع انحسار مخاوف نشوب حرب تجارية بفعل تقارير عن أن الولايات المتحدة والصين ترغبان في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية وأوجه الخلل التجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 669.4 نقطة، أو ما يعادل 2.84 بالمئة، إلى 24202.6 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 70.29 نقطة، تعادل 2.72 بالمئة إلى 2658.55 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 227.88 نقطة، 3.26 بالمئة، إلى 7220.54 نقطة.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («وول ستريت» تحقق أكبر مكسب يومي في عامين ونصف مع انحسار مخاوف الحرب التجارية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («وول ستريت» تحقق أكبر مكسب يومي في عامين ونصف مع انحسار مخاوف الحرب التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).