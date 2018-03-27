اردوغان يطلب من أوربا العمل مع تركيا في ست دول بينها العراق

2018/03/27 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين الاتحاد الأوربي بالعمل مع بلاده في ست دول بينها العراق.

وذكر اردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب قمة اوربية تركية في بلغاريا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي حاليا، انه "سنواصل العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا والعراق وطالما التهديد موجود فسنتسمر نحن"، داعيا اوربا الى دعم تركيا في هذا المجال.

ودعا ادوغان الاتحاد الأوربي الى العمل مع تركيا في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وأفغانستان وبشتى المجالات من اجل إرساء السلام في المنطقة.

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