الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


🔴 إقتحام جديد للملاعب من أجل رونالدو
2018/03/27 | 00:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – إقتحم إثنان من المشجعين ملعب ستاد دو جنيف بسويسرا أثناء متابعة مباراة البرتغال وهولندا الودية، وذلك من أجل لمس كريستيانو رونالدو والتصوير معه، قبل أن تتدخل قوات الأمن الإداري للملعب وتلقي القبض على كلا المشجعين.

شاهد إقتحام الملعب

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