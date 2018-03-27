2018/03/27 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجاء هذا الإعلان تضامناً مع المملكة المتحدة التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها إلى العرس الكروي في خضم قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأوضحت وزارة الخارجية الأيسلندية في بيان "من ضمن الاجراءات المتخذة من قبل أيسلندا هو تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية.



وبالتالي فإن المسؤولين الأيسلنديين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

وناشدت الحكومة الآيسلندية في هذا البيان السلطات الروسية بمنح "إجابات واضحة" إلى بريطانيا بشأن قضية تسميم سكريبال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيسلندا تقاطع مونديال روسيا 2018 دبلوماسياً) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيسلندا تقاطع مونديال روسيا 2018 دبلوماسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).