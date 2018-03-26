هولندا تسحق البرتغال بثلاثية نظيفة بمشاركة رونالدو

2018/03/27 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر حقق المنتخب الهولندي فوزًا كبيرًا على نظيره البرتغالي، بنتيجة ثلاثة أهداف للاشئ جاءت جمعيها في الشوط الأول.

وتقام المباراة بسويسرا، كمباراة ودية، حيث يعد الفوز الأول للطواحين الهولندية منذ 1991.

في الشوط الأول رغم أن البرتغال كانت أكثر امتلاكًا للكرة واشرس على المرمى، إلا أن ممفيس ديباي خطف الهدف الأول في الدقيقة 12.

تحول المباراة إلى ضغط من جانب البرتغال لكن لا خطورة حقيقة، حتى جاء الهدف الثاني للهولنديين عن طريق ريان بابل، في الدقيقة 32، ثم سجل المدافع الأغلى في العالم فيرجيل فان ديك، الهدف الثالث في الدقيقة 45.

الشوط الثاني، حاول البرتغال، عن طريق كريستيانو رونالدو وأندريا سيلفا لكن أولاد رونالد كومان، كانوا متركزين جدًا في الدفاع مع تألق للحارس سيلسن، الذي أنقذ كرة من الدون.

وما زاد الطين بلة، للبرتغال، حصول جواو كانسيلو على بطاقة حمراء، في الدقيقة 62، وقد فضل فرناندو سانتوس، إخراج رونالدو وكواريزما من الملعب رغم الخسارة.

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