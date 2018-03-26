الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


هولندا تسحق البرتغال بثلاثية نظيفة بمشاركة رونالدو
2018/03/27 | 00:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم    {محمد جبر}      تابعه على تويتر حقق المنتخب الهولندي فوزًا كبيرًا على نظيره البرتغالي، بنتيجة ثلاثة أهداف للاشئ جاءت جمعيها في الشوط الأول.

وتقام المباراة بسويسرا، كمباراة ودية، حيث يعد الفوز الأول للطواحين الهولندية منذ 1991.

في الشوط الأول رغم أن البرتغال كانت أكثر امتلاكًا للكرة واشرس على المرمى، إلا أن ممفيس ديباي خطف الهدف الأول في الدقيقة 12.

تحول المباراة إلى ضغط من جانب البرتغال لكن لا خطورة حقيقة، حتى جاء الهدف الثاني للهولنديين عن طريق ريان بابل، في الدقيقة 32، ثم سجل المدافع الأغلى في العالم فيرجيل فان ديك، الهدف الثالث في  الدقيقة 45.

الشوط الثاني، حاول البرتغال، عن طريق كريستيانو رونالدو وأندريا سيلفا لكن أولاد رونالد كومان، كانوا متركزين جدًا في الدفاع مع تألق للحارس سيلسن، الذي أنقذ كرة من الدون.

وما زاد الطين بلة، للبرتغال، حصول جواو كانسيلو على بطاقة حمراء، في الدقيقة 62، وقد فضل فرناندو سانتوس، إخراج رونالدو وكواريزما من الملعب رغم الخسارة.

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تسحق البرتغال بثلاثية نظيفة بمشاركة رونالدو) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تسحق البرتغال بثلاثية نظيفة بمشاركة رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).


كامل التفاصيل في: موقع جول ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وزير الخارجية الفرنسي: هدفنا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة
⋙ زاخاروفا: بريطانيا تضع قنبلة موقوتة بالعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي
⋙ كوريا الشمالية رافضة استقبال مغني “غانغام ستايل”: نحن بلد محافظ
⋙ نصيحتي للأكراد !
⋙ #حاكم كريم عطية - رغيف الخبز وقرار الأدخار الأجباري في كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن