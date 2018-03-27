حسني إبراهيم عبد العظيم - مائتا عام على ميلاد كارل ماركس: نظرة عامة على مشروعه الفكري

2018/03/27 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسني_إبراهيم_عبد_العظيم يعد كارل ماركس (1818 ـ1883) واحداً من أبرز المفكرين إثارة للجدل, وبالرغم من مرور أكثر من قرن وثلث القرن على وفاته, إلا أن فكره لا يزال يشغل حيزاً ضخماً من اهتمام الباحثين والمفكرين فى كل التخصصات, ولا يكاد يخلو كتاب فى النظرية السوسيولوجية من الاهتمام بنظرية ماركس وأبعادها المختلفة.1ـ من هو كارل ماركس؟ولد كارل ماركس في مدينة "ترييف" Trieve الألمانية فى عام 1818 لأسرة يهودية, وكا......

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