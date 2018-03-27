الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مجلس النواب يناقش تهديدات تركيا وعملياتها العسكرية في البلاد
2018/03/27 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، عبدالعزيز حسن، أن البرلمان سيناقش في جلسته يوم غد الثلاثاء، “تهديدات تركيا وعملياتها العسكرية” في البلاد.

وذكر حسن في تصريح صحفي إن “رائحة الدماء تفوح من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أنه لا يقصد سنجار فقط بل يستهدف ولاية الموصل بالكامل”.

واوضح أن “لجنة […]

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