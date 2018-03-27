نتائج قرعة الحج لمحافظة كركوك ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )

2018/03/27 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نتائج قرعة الحج لمحافظة كركوك ” نسبة الـ 60% ” للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 ) https://drive.google.com/file/d/12jenw6BCEnYd0HwsmBUrd0IJk5zSOLen/view نتائج قرعة الحج لمحافظة كركوك ” نسبة الـ 40 % ” للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 ) https://drive.google.com/file/d/1oEwxl7WAuDKWlcaRktyKCEb1zHHk3yQ2/view

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