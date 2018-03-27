2018/03/27 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القصور الملكية في بريطانيا، الاثنين 26 مارس/ آذار الجاري، عن وفاة "مونين" الذي رحل عن 22 عاما، وهو أقدم الغربان الموجودة في برج لندن.

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