الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


هل ستتحقق
2018/03/27 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت القصور الملكية في بريطانيا، الاثنين 26 مارس/ آذار الجاري، عن وفاة "مونين" الذي رحل عن 22 عاما، وهو أقدم الغربان الموجودة في برج لندن.

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