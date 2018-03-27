2018/03/27 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنهاية جلسة اليوم الإثنين، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر 2015، الأمر الذي دفعه لقيادة ارتفاع قطاع التكنولوجيا وأسواق الأسهم بشكل أوسع.

وتأتي المكاسب التي حصدها سهم الشركة العاملة في قطاع التكنولوجيا بفضل زيادة السعر المستهدف للسهم ليصل إلى 130 دولاراً مقارنة مع مستوى 110 دولاراً المسجلة مسبقاً.

وتوقع بنك "مورجان ستانلي" أن تصل القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" تريليون دولار خلال الإثني عشرة شهراً المقبلة.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة الفصلية، فإن "مايكروسوفت" سجلت خسائر بقيمة 6.30 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقارنة مع أرباح بلغت 6.26 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له.

وأغلق سهم الشركة الأمريكية عند مستوى 93.78 دولار مرتفعاً بنسبة 7.6%، في جلسة هي الأفضل منذ أكتوبر 2015.

وساهم سهم "مايكروسوفت" في قيادة مكاسب قطاع التكنولوجيا التي بلغت 4.1%، كونه هو الأكثر ربحاً في مؤشر "ستاندرد آند بورز" من حيث النسبة المئوية.

وتبلغ مكاسب سهم "مايكروسوفت" منذ بداية العام الحالي حوالي 9.6%.

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