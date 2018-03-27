الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


طرق مفيدة تساعدك على زيادة وزنك.. تعرف عليها
2018/03/27 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – يسعى غالبية الناس لإنقاص وزنهم وهذا هو الطبيعي، لكن الغريب أن البعض يحاول جاهدا زيادة وزنه لأسباب عدة ولا يستطيع، وتجدهم يأكلون كثيرا أملا منهم لنيل مطلبهم.

وتقول خبيرة التغذية آيات شطارة، “إن أحد أسباب عدم زيادة الوزن على الرغم من أن الشخص يأكل كميات طعام مناسبة وأحيانا كثيرة، هو داخلي، مثلا خلل بالهرمونات […]

www.knoozmedia.com/wp-content/uploads/2018/03/320182634535423-696x454
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرق مفيدة تساعدك على زيادة وزنك.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة كنوز ميديا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرق مفيدة تساعدك على زيادة وزنك.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).

كامل التفاصيل في: وكالة كنوز ميديا ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ كوريا الشمالية رافضة استقبال مغني “غانغام ستايل”: نحن بلد محافظ
⋙ نصيحتي للأكراد !
⋙ #حاكم كريم عطية - رغيف الخبز وقرار الأدخار الأجباري في كوردستان
⋙ الهلال يوجه رسالة قوية للأهلي بتسعة أهداف في شباك الشباب
⋙ هولندا تُدرّس البرتغال ودياً
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن