طرق مفيدة تساعدك على زيادة وزنك.. تعرف عليها

2018/03/27 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – يسعى غالبية الناس لإنقاص وزنهم وهذا هو الطبيعي، لكن الغريب أن البعض يحاول جاهدا زيادة وزنه لأسباب عدة ولا يستطيع، وتجدهم يأكلون كثيرا أملا منهم لنيل مطلبهم.وتقول خبيرة التغذية آيات شطارة، “إن أحد أسباب عدم زيادة الوزن على الرغم من أن الشخص يأكل كميات طعام مناسبة وأحيانا كثيرة، هو داخلي، مثلا خلل بالهرمونات […]

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