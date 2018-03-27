هولندا تمطر شباك البرتغال وتحقق فوزها الأول منذ 27 عاماً

2018/03/27 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدم فريق الطواحين مبكرا عبر ممفيس ديباي في الدقيقة الحادية عشر ، قبل أن يضاعف راين بابل النتيجة في الدقيقة الثانية والثلاثين ، ثم اختتم فيرجيل فان ديك ثلاثية هولندا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.ولم ينجح رجال المدرب فرناندو سانتوس في العودة إلى أجواء اللقاء ولا حتى تقليص الفارق طوال شوط المباراة الثاني الذي شهد أيضا استبدال النجم الأول كريستيانو رونالدو مع بدايته ليشارك لويس نيتو بدلا منه.وشهد الشوط الثاني أيضاً كذلك حصول الظهير جواو كانسيلو على انذار ثانٍ ليغادر اللقاء مطرودا في الدقيقة الواحدة والستين ، في حين أن نجاح منتخب هولندا في الفوز على البرتغال هو الاول منذ أكتوبر 1991 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.وكان منتخب البرتغال قد اقتنص فوزا صعبا بنتيحة هدفين مقابل هدف واحد من المنتخب المصري قبل أيام بفضل هدفي كريستيانو رونالدو وهدف لمحمد صلاح ، بينما سقطت هولندا بهدف نظيف أمام إنجلترا.انتهى

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