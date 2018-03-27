2018/03/27 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت شركة "تويتر"، المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي، وكالة "رويترز" للأنباء، بأنها ستبدأ حظرا على إعلانات العملات الرقمية بدءا من غد الثلاثاء 27 مارس/آذار الجاري.

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