مصل روسي مضاد للإدمان على المخدرات

2018/03/27 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… يعمل علماء من روسيا على إعداد مصل يحول دون تطور الإدمان على المخدرات الثقيلة.

وذكرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلا عن مدير المركز العلمي للمخدرات، تاتيانا كليمينكو، إن الحديث يدور الآن عن مخدرات الأفيون مثل المورفين والهيروين.



لكن تلك القائمة يمكن أن تضاف إليها في المستقبل مخدرات أخرى.

وذكرت، تاتيانا كليمينكو، إن اختبار المصل يجري على قدم وساق.



وفي حال نجاحه يمكن أن يلقح المراهقون به كخطوة وقائية.

كما قال كبير خبراء المخدرات والأمراض النفسية في روسيا، يفغيني بريون، إن عدد الأشخاص المدمنين على المخدرات في روسيا انخفض خلال الأعوام القليلة الماضية بنسبة 2%.

واوضحت الصحيفة أن المصل يُوقف تأخير المادة المخدرة بفضل إنتاج أجسام مضادة لها.



وذكر الخبراء إن المصل سيبحث عن الأفيون في دم الإنسان ليحجبه.



أما جسم الإنسان فيحفظ جسما مضادا ينتجه المصل لينتج أجساما مضادة بشكل مستقل في حال ظهور الأفيون في دمه مرة أخرى.(النهاية)

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