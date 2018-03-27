الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


داعش يهاجم نقاط تفتيش ومقرات عسكرية في الطريق السريع الرابط بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط
2018/03/27 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- داعش يهاجم نقاط تفتيش ومقرات عسكرية في الطريق السريع الرابط بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 01:10.

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