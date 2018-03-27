2018/03/27 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- داعش يهاجم نقاط تفتيش ومقرات عسكرية في الطريق السريع الرابط بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 01:10.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم نقاط تفتيش ومقرات عسكرية في الطريق السريع الرابط بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم نقاط تفتيش ومقرات عسكرية في الطريق السريع الرابط بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة عراقيون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم نقاط تفتيش ومقرات عسكرية في الطريق السريع الرابط بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم نقاط تفتيش ومقرات عسكرية في الطريق السريع الرابط بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).