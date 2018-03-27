الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


المنتخب القطري يصل البصرة الخميس المقبل لختام بطولة الصداقة الدولية
2018/03/27 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر رياضي مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول المنتخب القطري الى البصرة الخميس المقبل لختام بطولة الصداقة الدولية.

واخبر المصدر "الغد برس"، ان "المنتخب القطري، سيصل عصر اليوم الخميس في الساعة ٥ والنصف عصراً الى مطار البصرة على متن طائرة خاصة برئاسة رئيس الاتحاد حمد ال ثاني وجميع اللاعبين والكادر التدريبي والاداري من اجل حضور مباراة العراق وسوريا".

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واضاف انه "سيغادر نفس اليوم".

يشار الى ان المنتخب العراقي الوطني سيواجه يوم غد نظيره السوري في الساعة السابعة على ملعب جذع النخلة الدولي ضمن ختام بطولة الصداقة الدولية المقامة في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب القطري يصل البصرة الخميس المقبل لختام بطولة الصداقة الدولية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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