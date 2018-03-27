🔴 ديباي يُعيد إكتشاف نفسه مع هولندا

2018/03/27 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تمكن لاعب المنتخب الهولندي، ممفيس ديباي من إعادة إكتشاف نفسه مُجدداً، حيث تمكن من المساهمة بستة أهداف في آخر 11 مباراة دولية له خارح الأرض “أحرز 5 أهداف وصنع هدف آخر”.

كما نجح جناح نادي ليون الفرنسي، ديباي من إحراز 4 في آخر 5 مباريات دولية خاضها مع المنتخب الهولندي مؤخراً، وذلك بعد هدفه في شباك المنتخب البرتغالي خلال المباراة الودية التي أُقيمت بسويسرا منذ قليل.

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