الهلال يوجه رسالة قوية للأهلي بتسعة أهداف في شباك الشباب

2018/03/27 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الهلال، رسالة قوية لغريمه الأهلي قبل المباراة التي تجمعهما، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستحدد بطل المسابقة بنسبة كبيرة.

وحقق الهلال فوزاً كبيراً على نظيره الشباب، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم بتسعة أهداف لهدف، في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري.

أنهي الهلال شوط المباراة، متقدماً بسداسية نظيفة، عن طريق أشرف بن شرقي، وسيروتي ومحمد البريك بواقع هدف لكل مهم، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف من نصيب ريفاس.

وسجل أهداف الشوط الثاني للزعيم كلاً من، ياسر القحطاني، عمر خربين، وأشرف بن شرقي.

ويحل الهلال المتصدر ضيفاً على الأهلي صاحب المركز الثاني في الجولة القادمة من الدوري السعودي.





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