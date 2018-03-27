الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#حاكم كريم عطية - رغيف الخبز وقرار الأدخار الأجباري في كوردستان
2018/03/27 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حاكم_كريم_عطية رغيف الخبز وقرار الأدخار الأجباري في كوردستانما زالت قطاعات واسعة من جماهير كوردستان تعاني أوضاعا أقتصادية صعبة للغاية وهو ما حذرنا منه قبيل قرار أجراء الأستفتاء حيث أن واحدة من نتائج هذا الأستفتاء المتعجل وغير المدروس من حيث النتائج وأنعكاسها على الشعب الكوردي وأوضاعه الأقتصادية والأجتماعية والسياسية وذلك لغياب السلطة الديمقراطية في المركز واستحالة تحقيق مبدأ تقرير المصير في ظلها وهو ما ح......

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