الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


نصيحتي للأكراد !
2018/03/27 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يوم أمس اقترح عليَّ زميلي وصديقي الاستاذ أركان رشيد أن أجيب على فرضية فيما لو قام هو بجمع قادة القوى السياسية الكردية، ماذا يمكن أن أقدم أنا لهم من نصيحة؟ في البداية كانت تلك الفرضية مفاجئة بالنسبة لي، ولكن طلبت منه التفكير في الموضوع، فأحتاج بعض الوقت للتأمل لتقديم أي رأي حول هذا الموضوع.

ولكن … نصيحتي للأكراد !

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيحتي للأكراد ! كتابات.

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