زاخاروفا: بريطانيا تضع قنبلة موقوتة بالعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

2018/03/27 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن بريطانيا “تضع قنبلة موقوتة” في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت زاخاروفا في حديث لقناة “روسيا 1” التلفزيونية إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي “وصلت إلى قمة الاتحاد الأوروبي، لتدعو إلى التضامن ووحدة نهج السياسة الخارجية، التي تعتبر بمثابة قانون بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، لكن الجميع نسوا أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت قائلة إن “بريطانيا صوتت خلال استفتائها لصالح انسحابها من الاتحاد الأوروبي.



وبالتالي طالبت بريطانيا خلال القمة الأوروبية بتضامن الدول التي تبقى في الاتحاد الأوروبي فيما تنسحب منه بريطانيا ذاتها”.

واوضحت: “بالتالي تضع ماي هناك قنبلة موقوتة في كافة الدول الأوروبية التي تبدأ بممارسة سياسة معادية لروسيا”.

وأشارت إلى أنه “لم يبق اليوم أي مجال للشك بشأن من يقف وراء الاستفزاز الذي تم تدبيره على الأراضي البريطانية”، مضيفة أنها “قوى ضخمة داخل الولايات المتحدة وبريطانيا”.



واعتبرت ما يحدث الآن “استمرارا للهجوم الشامل على روسيا” على الصعيد الإعلامي والدعائي والسياسي وغيرها.

وجددت التأكيد على أن روسيا سترد بشكل مناسب على كافة الإجراءات التي اتخذتها ضدها الدول الأوروبية، وستتخذ إجراءات ضد كل دولة منها.

يذكر، أن نحو 20 دولة أوروبية، منها 16 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا قررت طرد دبلوماسيين روس بسبب قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، الذي تتهم لندن السلطات الروسية بتسميمه.(النهاية)

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