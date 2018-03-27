وزير الخارجية الفرنسي: هدفنا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة

2018/03/27 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

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