الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


وزير الخارجية الفرنسي: هدفنا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة
2018/03/27 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

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