الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مهرجان
2018/03/27 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مدير مهرجان "كان" السينمائي، المخرج السينمائي تييري فارماو، عن إجراء بعض التغييرات الهامة في دورة هذا العام، والتي تحمل رقم 71، وستنطلق في 8 مايو/أيار المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان "كان" السينمائي 2018 يحظر أفلام "نيتفلكس" وصور "السيلفي") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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