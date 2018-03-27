2018/03/27 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مهرجان "كان" السينمائي، المخرج السينمائي تييري فارماو، عن إجراء بعض التغييرات الهامة في دورة هذا العام، والتي تحمل رقم 71، وستنطلق في 8 مايو/أيار المقبل.

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