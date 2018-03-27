3 أحداث تسيطر على الأسواق العالمية بنهاية اليوم

2018/03/27 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من - سالي إسماعيل:

مباشر: شهدت الأسواق العالمية 3 تطورات هامة كانت هي الأبرز بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

واحتلت عقود النفط المقومة باليوان مكانة بارزة ضمن الأحداث العالمية كما برز التصعيد السياسي ضد موسكو بفعل أزمة الجاسوس إضافة إلى مكاسب قوية بأسواق الأسهم مع انحسار المخاوف التجارية.

عقود النفط المقومة باليوان

وفي خطوة يتم التخطيط لها قبل 5 سنوات مضت تقريباً، كشفت الصين خلال تعاملات الإثنين عن أول عقود نفط مستقبلية مقومة بعملتها المحلية.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر في أول طرح له 440.20 يوان (69.70 دولار للبرميل) بارتفاع 6% عن سعره المرجعي البالغ 416 يوان.

أما فيما يتعلق بالخام الأمريكي المقوم بالدولار، فتراجع سعر عقود "نايمكس" تسليم مايو من أعلى مستوى مسجل في شهرين ليغلق عند 65.55 دولار للبرميل.

وعلى صعيد المعادن، صعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أبريل إلى أعلى مستوى في نحو شهر ونصف مع تواصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بفضل المخاوف التجارية التي لا تزال تلقي بظلالها.

تصعيد أزمة الجاسوس

وبعد أن زعمت المملكة المتحدة أنه من المرجح بشدة أن تكون روسيا هي المسؤولة عن تسمم الجاسوس ونجلته في لندن، يعتزم عدد من الدول طرد الدبلوماسين الروس من أراضيهم تضامناً مع الجانب البريطاني كنوع من الرد على هجوم غاز الأعصاب.

وأظهر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة طردت 60 دبلوماسياً روسياً كما أمرت القنصلية الروسية في مدينة سياتل بإغلاق مقرها.

كما صرح رئيس المجلس الأوروبي بأن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا وفرنسا قرروا طرد الدبلوماسين الروس.

ولم تقف بلاد الدب الأبيض مكتوفة الأيدي، حيث تعهدت روسيا بالرد على قرار الولايات المتحدة و14 من حلفائها الأوروبيين، قائلة: "لن يمر دون تأثير وسنرد على هذه الخطوة غير الودية".

مكاسب الأسهم مع انحسار المخاوف التجارية

وشهدت أسواق الأسهم كافة مكاسب قوية عند نهاية جلسة الإثنين، مدعومة بانحسار المخاوف بشأن حرب تجارية محتملة بين بكين وواشنطن مع بدء التفاوض بشأن دخول الولايات المتحدة لسوق الصين.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أكبر مكاسب يومية في نحو عامين ونصف مع مكاسب سهم "مايكروسوفت"، كما صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية من أقل من مستوى مسجل في 6 أشهر.

في حين تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بفعل التوترات السياسية مع روسيا.

وفي إطار تقليص التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، أعلن وزير الخزانة الأمريكي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين من شأنه أن يجنب الحاجة لقيام دونالد ترامب بفرض رسوم.

وحذر الاقتصادي الأمريكي "روبرت شيلر" من أزمة اقتصادية عالمية بسبب تصعيد الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة المتوقعة.

وأبدى بنك "جي.بي.مورجان تشيس" تفاؤله بأسواق الأسهم على الرغم من المخاوف التجارية.

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