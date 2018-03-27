الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


2018/03/27 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد أشرف المعلم، مسئول التواصل السياسي لمبادرة "صوتك حر"، على أنه من خلال متابعة المبادرة لعملية التصويت الانتخابي لوحظ إقبال كبير من قبل الناخبين على التصويت بالانتخابات الرئاسية.

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