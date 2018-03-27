2018/03/27 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النوارس يسعى للتمسك بالصدارة والجوية والشرطة في صراع الإثارة ضمن إنطلاق المرحلة الثانية من الدوري العراقي

الوقت : مارس 27, 2018 | 2:06 ص [post-views]

سبورت كَرام / مرتضى الشرقي

تنطلق في الثلاثين من شهر آذار/ مايس الجاري، المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، لموسمه الحالي 2017-2018، بمباريات صعبة لبعض الفرق ومثيرة لفرق أخرى، حيث تسعى فرق المقدمة لزيادة غلة نقاطها للحفاظ على مراكزها وتقدمها خطوة أخرى نحو درع الدوري، فيما تسعى فرق المؤخرة للبحث عن منافذ الهروب من مشنقة الهبوط والبقاء ضمن تعداد فرق الموسم المقبل.

أما فرق المناطق الدافئة والوسطى فهي تبحث عن جمع محصول من النقاط في وقت مبكر من الصيف من اجل الخلود الى الراحة في أصعب الايام والاخيرة في عمر الدوري، وكل منها ترغب في تحسين موقعها بين درجات سلم الترتيب.

زاخو المعاقب يستضيف نفط الجنوب

يستضيف ملعب زاخو الدولي لقاء فريقه المعاقب مؤخراً بخصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب عدم دفع مستحقات أحد لاعبيه، نفط الجنوب المثابر في الثالثة والنصف من مساء الجمعة، حيث يسعى نفط الجنوب لتحسين موقعه في الترتيب، فيما يحاول زاخو الهروب من المناطق الشائكة والمهددة بالهبوط .

اسود العاصمة يستقبل فرسان البادية

ملعب امانة بغداد سيحتضن لقاء فريقي امانة بغداد و السماوة في الثالثة والنصف بتوقيت بغداد، اسود العاصمة يبحثون عن الاستقرار و جمع الغنائم التي تسهل لهم الاستمرار في التقدم نحو المقدمة، بينما فرسان البادية يسعى للاستمرار بحصد النقاط والسير نحو المناطق الدافئة.

التاجي يجمع لقاء المثابرة

يستضيف ملعب التاجي امسية كروية ممتازة يغلب على طابعها المثابرة من لقاء الفتية البحري و ابناء المدينة فريق الحسين، البحارة للمضي قدماً في سواحل دورينا و ابناء المدينة لأكمال الصحوة المتأخرة امام عميد كربلاء .

النوارس تحلق صوب الصناعات الكهربائية

المباريات الأخرى سيكون موعدها الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، حيث يلتقي في الثالثة والنصف فريقا الزوراء المتصدر والصناعات الكهربائية الفتي في لقاء مثير على اديم ملعب الصناعة، فريق النوارس يسعى للتحليق بعيداً فوق هرم الدوري، فيما يسعى الصناعات لأكمال النتائج الممتازة التي قدمها في المرحلة الأولى .

اديم ميسان يجمع لقاء ابناء المملكة مع الطلاب

يستضيف ملعب ميسان الدولي في تمام الخامسة من اليوم نفسه ،لقاء نفط ميسان وضيفة الطلبة في لقاء يبدو مثيراً، حيث يسعى الفريق الميساني لكسب نقاط الفرحة واسعاد ابناء المملكة، فيما يحاولوالانيق مصالحة جمهورة المكسور من نتائج الفريق في المرحلة الأولى الذي أبعدته كثيراً من فرق المقدمة.

الاحمران يتباريان في اديم التاجي

يستضيف ملعب التاجي لقاء اصحاب القمصان الحمراء، الحدود صاحب الارض والديوانية صاحب الجمهور الغفير في لقاء يسعى الطرفان من خلاله لكسب النقاط الثلاث والهروب من مناطق المؤخرة والخطر .

ميدان النجف يجمع لقاء قابل للأشتعال

يجمع ملعب النجف لقاء فريقا نفط الوسط والكهرباء بتمام الثالثة والنصف مساءً في لقاء مثير يساعد على الاشتعال اذا حدث خرق في احد مصادر الطاقة، نفط الوسط لاكمال الصحوة الاخيرة امام الصقور والكهرباء بدون عطية يسعى لكشف المستور .

الشعب يجمع لقاء العراقة والاثارة

ملعب الشعب الدولي سيجمع في تمام السابعة مساءً أمسية ملتهبة بلقاء القمة بين القوة الجوية والميناء، الصقور من اجل التحليق خلف نوارس اوديشو والاقتراب من الصدارة، والسفانة للصحوة من امواج رئاسة ميناء البصرة التي قطعت اشرعة سفينة الجنوب .

آخر المشوار

تختتم مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية يوم الأحد الأول من نيسان / أبريل المقبل بلقائين ساخنين يبدأهما لقاء الشطارة والامتياز بين النفط وضيفة النجف في الساعة الثالثة والنصف مساءً على ملعب الصناعة، النفط لزيادة رصيد شحانات البترول بوابل من عوائد نقاط الارباح، والنجف لاكمال مشروع السير خلف الكبار و نشر الافراح .

الشعب يجمع القيثارة والعميد

ملعب الشعب الدولي سيكون مسرحاً للقاء الشرطة وكربلاء في تمام السابعة في امسيات العاصمة بغداد .



القيثارة يسعى لاعمار الاوتار الممزقة وعزف سمفونية الامل للعودة للمنافسة، وعميد القباب الذهبية لاعادة بريقه و الخروج من زمن الازمات والتعثرات .

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