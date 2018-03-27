رونسيرو : نصف الارجنتين لاتريد ميسي ..!

2018/03/27 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – خلال برنامج ميجا في الشيرنغيتو تحدث توماس رونسيرو عن نجم برشلونة ومنتخب التانغو ليونيل ميسي وأشار إلى أن نصف الارجنتينيين لايريدون ميسي .

وذكر ” نصف الارجنتين لاتريد ميسي لأنه فشل عندما احتاجه المنتخب ( إشارة إلى النهائيات الثلاث التي خسرها ) “.

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