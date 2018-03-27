الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


رونسيرو : نصف الارجنتين لاتريد ميسي ..!
2018/03/27 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – خلال برنامج ميجا في الشيرنغيتو تحدث توماس رونسيرو عن نجم برشلونة ومنتخب التانغو ليونيل ميسي وأشار إلى أن نصف الارجنتينيين لايريدون ميسي .

وذكر ” نصف الارجنتين لاتريد ميسي لأنه فشل عندما احتاجه المنتخب ( إشارة إلى النهائيات الثلاث التي خسرها ) “.

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/03/hihi2-2018-03-26_23-01-42_050967-200x112
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونسيرو : نصف الارجنتين لاتريد ميسي ..!) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونسيرو : نصف الارجنتين لاتريد ميسي ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات .. متى تحسان بحجم الخطر
⋙ بريطانيا تشكر الدول التي أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروس
⋙ #عباس علي العلي - تساؤلات في رحلة عجيبة.....
⋙ ألفيش عن الهزيمة بسباعية من ألمانيا: 2014 كانت في الماضي
⋙ النوارس يسعى للتمسك بالصدارة والجوية والشرطة في صراع الإثارة ضمن إنطلاق المرحلة الثانية من الدوري العراقي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن