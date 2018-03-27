ألفيش عن الهزيمة بسباعية من ألمانيا: 2014 كانت في الماضي

2018/03/27 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد داني ألفيش، نجم المنتخب البرازيلي، أن خسارتهم من المانيا بسباعية، كان في الماضي، لافتًا إلى أنه لا يمكن تغيير الماضي، لكن التأثير على الحاضر.

وتقابل البرازيل اليوم المنتخب الألماني، في مباراة دولية ودية، ستقام بعاصمة الألمانية برلين.

واوضح ألفيش، خلال مؤتمر صحفي، "لا يمكننا تغيير الماضي، لكن يمكننا التأثير على الحاضر.



2014 هو الماضي".

وأكمل بقوله "الآن لدينا فرصة جديدة للغاية لكتابة التاريخ".

وكانت البرازيل قد خسرت بنتيجة 7-1، من ألمانيا، في كأس العالم 2014، على ملعب الماراكانا التاريخي، بنصف نهائي كأس العالم.

ثم توجت بعد ذلك الماكينات الألمانية، بكأس العالم على حساب الأرجنتين، بعد الفوز بهدف قاتل عن طريق ماريو جوتزة.





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