الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#عباس علي العلي - تساؤلات في رحلة عجيبة.....
2018/03/27 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي في رأسي ثقي أسوديمر من أمسي إلى حيث لا تأريخ يذكرهل هو جنون؟أم صحوة عقل؟يبدو أن جحيما ما قد مر من هنادمر جدران ذاكرتي المعطوبة بأشياء تافهةحاولت أن أشعل عود كبريت لأرى خيط الشمعة المتدلي من جسدها الهزيل..حتى النور لا يمكنه المرور من هنا.....جاء الصوت من خلف ظنونيصه أيها الغريبليس للأحلام الوردية لون محددككل الأحلامتلبس ثوبها الشفافمن غير طعم ......

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